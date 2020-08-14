«Милуоки» уступил «Мемфису», «Финикс» обыграл «Даллас»

«Милуоки» в матче регулярного чемпионата НБА уступил «Мемфису» со счетом 106:119.

Самым результативным на паркете стал защитник «Гризлис» Диллон Брукс, который набрал 31 очко.

«Милуоки» с 56 победами в 73 матчах занимает первое место в Восточной конференции, «Мемфис» с 34 победами в 73 встречах — 9-й на Западе.

В другом матче «Финикс» обыграл «Даллас» со счетом 128:102, команды занимают 8-е и 7-е места на Западе.

НБА

Регулярный сезон

«Мемфис» — «Милуоки» — 119:106 (22:21, 38:29, 33:24, 26:32)

13 августа.

«Финикс» — «Даллас» — 128:102 (36:25, 40:32, 28:22, 24:23)

13 августа.