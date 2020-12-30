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«Милуоки» установил рекорд НБА, разгромив «Майами»

10:10
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«Милуоки» установил рекорд НБА в матче регулярного чемпионата НБА против «Майами» (144:97).

«Бакс» забросили 29 трехочковых бросков — это наибольшее количество точных попаданий с дальней дистанции в одном матче.

Прежний рекорд — 27 трехочковых — принадлежал «Хьюстону».

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