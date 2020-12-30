«Милуоки» установил рекорд НБА, разгромив «Майами»
10:10
«Милуоки» установил рекорд НБА в матче регулярного чемпионата НБА против «Майами» (144:97).
«Бакс» забросили 29 трехочковых бросков — это наибольшее количество точных попаданий с дальней дистанции в одном матче.
? the BEST of the @Bucks NBA record setting 29 threes from their win vs. Miami! #KiaTipOff20 pic.twitter.com/FGOIEGsJp0— NBA (@NBA) December 30, 2020
Прежний рекорд — 27 трехочковых — принадлежал «Хьюстону».
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