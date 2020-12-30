«Милуоки» установил рекорд НБА, разгромив «Майами»

«Милуоки» установил рекорд НБА в матче регулярного чемпионата НБА против «Майами» (144:97).

«Бакс» забросили 29 трехочковых бросков — это наибольшее количество точных попаданий с дальней дистанции в одном матче.

? the BEST of the @Bucks NBA record setting 29 threes from their win vs. Miami! #KiaTipOff20 pic.twitter.com/FGOIEGsJp0 — NBA (@NBA) December 30, 2020

Прежний рекорд — 27 трехочковых — принадлежал «Хьюстону».