«Милуоки» выиграл у «Торонто», Адетокунбо оформил дабл-дабл

«Милуоки» одержал победу над «Торонто» в матче регулярного чемпионата НБА — 130:112. Форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо оформил дабл-дабл — 35 очков и 12 подборов.

В других играх «Чикаго» потерпел поражение от «Шарлотт» несмотря на дабл-дабл центрового Николы Вучевича, «Денвер» благодаря трипл-даблу центрового Николы Йокича переиграл «Майами» (133:113), «Нью-Орлеан» выиграл у «Юты» (136:123).

НБА

Регулярный чемпионат

«Майами» — «Денвер» — 113:133 (24:30, 31:37, 31:31, 27:35)

М: Хирро (22), Батлер (18), Адебайо (16 + 11 подборов), Йович (16).

Д: Дж. Мюррэй (30), Йокич (24 + 12 подборов + 10 передач), Гордон (16), Стротер (14), Портер (14).

«Милуоки» — «Торонто» — 130:112 (37:22, 35:35, 35:34, 23:21)

М: Я. Адетокунбо (35 + 12 подборов), Лиллард (26), Портис (15), Миддлтон (13).

Т: Барретт (21 + 10 передач), Б. Браун (17), Олиник (15), Дик (13).

«Нью-Орлеан» — «Юта» — 136:123 (42:22, 19:30, 35:28, 40:43)

Н: Макколлум (26), Уильямсон (24 + 14 подборов), Мерфи (19), Альварадо (19), Тайс (18).

Ю: Джордж (26), Секстон (24), Юбэнкс (17), Михайлюк (16), Сенсабо (15).

«Чикаго» — «Шарлотт» — 123:125 (29:36, 42:37, 32:25, 20:27)

Ч: Вучевич (40 + 13 подборов), Лавин (19), Уайт (18).

Ш: Болл (26), Бриджес (21), Уильямс (19 + 19 подборов), Смит (15), Сет Карри (15).