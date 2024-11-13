Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 06:35

«Милуоки» выиграл у «Торонто», Адетокунбо набрал 23 очка

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Милуоки» на своем паркете обыграл «Торонто» в матче Кубка НБА — 99:85. Эта игра идет в зачет регулярного чемпионата.

Форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо набрал 23 очка. Атакующий защитник «Рэпторз» Грэйди Дик стал самым результативным игроком встречи — 32 очка.

НБА

Регулярный чемпионат

Кубок НБА

«Милуоки» — «Торонто» — 99:85 (26:21, 28:22, 27:24, 18:18)

М: Я. Адетокунбо (23), Портис (17), Б. Лопес (13), Роллинз (12), Грин (12).

Т: Дик (32), Пелтль (13), Буше (12), Фернанду (8 + 13 подборов).

Баскетбол
НБА
БК Милуоки Бакс
БК Торонто Рэпторз
Читайте также
Что происходит в «Спартаке» после отставки Амарала
Дзюба назвал главного тренера «Локомотива» Галактионова «трусливеньким»
В НАТО признались, почему не вводят войска на Украину
Теннисист Томми Хаас расстался с голливудской актрисой
Хуситы сообщили об ударе по американскому авианосцу в Аравийском море
Запад проигрывает в войне санкций. И вот почему
Популярное видео
Пятое поражение СКА
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Пари НН»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Факел»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Ведущие клубы КХЛ не поддерживают введение драфта
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 10 ноября
«Родина» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Амур» летит в пропасть
«Сент-Луис» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 9 ноября
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Балтика»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Арсенал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Что будет с «Ладой»?
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Бостон» проиграл «Атланте» в Кубке НБА

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости