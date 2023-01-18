«Милуоки» одержал победу над «Торонто». Ванвлит набрал 39 очков
«Милуоки» одержал победу над «Торонто»
«Милуоки» переиграл «Торонто» в матче регулярного чемпионата НБА — 130:122. «Бакс» одержал вторую победу подряд.
Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник «Рэпторз» Фред Ванвлит, набравший 39 очков.
«Милуоки» с результатом 29-16 идут на второй строчке в Западной конференции. «Торонто» занимает 11-е место — 20-25.
НБА
Регулярный чемпионат
«Милуоки» — «Торонто» — 130:122 (44:34, 23:40, 38:23, 25:25)
М: Холидэй (37), Аллен (25), Б. Лопес (19), Инглс (15).
Т: Ванвлит (39), Трент (28), Сиакам (23), Барнс (14 + 13 подборов).
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