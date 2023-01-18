«Милуоки» одержал победу над «Торонто». Ванвлит набрал 39 очков

«Милуоки» переиграл «Торонто» в матче регулярного чемпионата НБА — 130:122. «Бакс» одержал вторую победу подряд.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник «Рэпторз» Фред Ванвлит, набравший 39 очков.

«Милуоки» с результатом 29-16 идут на второй строчке в Западной конференции. «Торонто» занимает 11-е место — 20-25.

НБА

Регулярный чемпионат

«Милуоки» — «Торонто» — 130:122 (44:34, 23:40, 38:23, 25:25)

М: Холидэй (37), Аллен (25), Б. Лопес (19), Инглс (15).

Т: Ванвлит (39), Трент (28), Сиакам (23), Барнс (14 + 13 подборов).