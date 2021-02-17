«Торонто» обыграл «Милуоки», «Лейкерс» переиграли «Миннесоту»

«Милуоки» проиграл «Торонто» в матче регулярного чемпионата НБА (113:124). Форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо оформил дабл-дабл, набрав 34 очка и 10 подборов.

В других встречах «Мемфис» потерпел поражение от «Нью-Орлеана» (113:144), «Лейкерс» обыграли «Миннесоту» (112:104), «Портленд» выиграл у «Оклахомы» (115:104).

НБА

Регулярный чемпионат

«Мемфис» — «Нью-Орлеан» — 113:144 (32:29, 26:34, 23:38, 32:43)

М: Моран (28), Андерсон (19), Брукс (18).

Н: Уильямсон (31), Харт (27), Ингрэм (22).

«Миннесота» — «ЛА Лейкерс» — 104:112 (27:30, 29:27, 28:29, 20:26)

М: Эдвардс (28), Таунс (15), Маклафлин (13), Рубио (13).

Л: Джеймс (30 + 13 подборов), Шредер (24), Харрелл (17).

«Оклахома» — «Портленд» — 104:115 (21:34, 29:30, 29:29, 25:22)

О: Дорт (23), Диалло (17), Бэйзли (14).

П: Лиллард (31 + 10 передач), Трент (19), Саймонс (15).

«Милуоки» — «Торонто» — 113:124 (33:33, 31:31, 27:30, 22:30)

М: Адетокунбо (34 + 10 подборов), Коннотон (20), Портис (16).

Т: Ванвлит (33), Сиакам (23 + 13 подборов), Лаури (18).