«Милуоки» стал пятой командой НБА, которой удалось уйти от поражения в финале НБА при счете 0-2 в серии
«Милуоки» обыграл «Финикс» (105:98) в шестом матче финальной серии плей-офф НБА и завоевал чемпионский титул.
«Бакс» стали пятой командой в истории НБА, которой удалось выиграть чемпионский титул, уступая со счетом 0-2 по ходу финальной серии. До «Милуоки» это удавалось «Бостону» (1969), «Портленду» (1977), «Майами» (2006) и «Кливленду» (2016).
Beating the Suns 104-98 in Gm6 tonight, the @Bucks have claimed the franchise's 2nd ever NBA championship and 1st since 1971. They also join the 1969 Celtics, 1977 Trailblazers, 2006 Heat & 2016 Cavaliers as the only teams to win a title by erasing a 2-0 #NBAFinals series deficit— StatsCentre (@StatsCentre) July 21, 2021
«Милуоки» завоевал первый для себя чемпионский титул с 1971 года и второй в истории клуба.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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