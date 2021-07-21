Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

«Милуоки» стал пятой командой НБА, которой удалось уйти от поражения в финале НБА при счете 0-2 в серии

06:59
Теги:

«Милуоки» обыграл «Финикс» (105:98) в шестом матче финальной серии плей-офф НБА и завоевал чемпионский титул.

«Бакс» стали пятой командой в истории НБА, которой удалось выиграть чемпионский титул, уступая со счетом 0-2 по ходу финальной серии. До «Милуоки» это удавалось «Бостону» (1969), «Портленду» (1977), «Майами» (2006) и «Кливленду» (2016).

«Милуоки» завоевал первый для себя чемпионский титул с 1971 года и второй в истории клуба.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Читайте также

Олимпиада официально началась! И первые спортсмены не стали вставать на колено в честь BLM
В Гидрометцентре дали прогноз на остаток лета в России
Стало известно о состоянии 7-летнего сына Стаса Пьехи после избиения
Какой вы морской обитатель по знаку зодиака
«У Джонса были очень плохие бои, а я избивал людей в хлам». Хабиб — о своем величии
vs
0
Офсайд