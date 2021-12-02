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«Милуоки» выиграл у «Шарлотт», «Оклахома» проиграла «Хьюстону»

06:42
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«Бостон» обыграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НБА — 88:87. В других встречах «Майами» проиграл «Кливленду» (85:111), «Милуоки» выиграл у «Шарлотт» (127:125), «Оклахома» потерпела поражение от «Хьюстона» (110:114), «Даллас» переиграл «Нью-Орлеан» (139:107).

НБА

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Филадельфия» — 88:87 (21:20, 23:20, 20:23, 24:24)

Б: Тейтум (26 + 16 подборов), Шредер (13), Хорфорд (10), Р. Уильямс (10).

Ф: Сет Карри (17), Милтон (16), Эмбиид (13 + 18 подборов).

«Майами» — «Кливленд» — 85:111 (16:31, 27:30, 20:26, 22:24)

М: Хирро (21), Дедмон (11 + 13 подборов), Винсент (11), Калеб Мартин (11).

К: Лав (22), Аллен (19 + 11 подборов), Мобли (17 + 11 подборов).

«Милуоки» — «Шарлотт» — 127:125 (25:41, 35:27, 37:27, 30:30)

М: Я. Адетокунбо (40 + 12 подборовь), Миддлтон (21), Аллен (16).

Ш: Болл (36), Убре (25), Бриджес (22).

«Оклахома-Сити» — «Хьюстон» — 110:114 (26:24, 34:29, 21:20, 29:41)

О: Гилджес-Александер (39), Дорт (19), Робинсон-Эрл (12).

Х: Тэйт (32 + 10 подборов), Брукс (18), Мэтьюз (14).

«Нью-Орлеан» — «Даллас» — 107:139 (23:41, 23:26, 29:35, 32:37)

Н: Ингрэм (29), Грэм (13), Александер-Уокер (12).

Д: Дончич (28 + 14 передач), Порзингис (20 + 10 подборов), Брансон (17).

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Евгений Козинов все материалы автора
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