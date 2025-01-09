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«Милуоки» выиграл у «Сан-Антонио», Адетокунбо оформил дабл-дабл

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Милуоки» переиграл «Сан-Антонио» в матче регулярного чемпионата НБА — 121:105. Форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо оформил дабл-дабл — 25 очков и 16 подборов.

В другой встрече «Денвер» дома выиграл у «Клипперс» — 126:103. Атакующий защитник гостей Норман Пауэлл стал самым результативным игроком, набрав 30 очков.

НБА

Регулярный чемпионат

«Денвер» — «Клипперс» 126:103 (33:19, 33:31, 32:27, 28:26)

Д: Дж. Мюррэй (21), Уэстбрук (19), Портер (19), Стротер (16), К. Браун (15).

К: Пауэлл (30), Харден (16), Зубац (10), Портер (10).

«Милуоки» — «Сан-Антонио» — 121:105 (31:27, 34:19, 26:32, 30:27)

М: Лиллард (26), Я. Адетокунбо (25 + 16 подборов), Б. Лопес (22), Трент (14), Грин (14).

С: К. Джонсон (24 + 11 подборов), Пол (18), Барнс (14), Васселл (11), Вембаньяма (10 + 10 подборов).

Баскетбол
НБА
БК Денвер Наггетс
БК Лос-Анджелес Клипперс
БК Милуоки Бакс
Сан-Антонио Спёрс
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