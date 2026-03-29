«Сан-Антонио» разгромил «Милуоки» и одержал восьмую победу подряд, Касл оформил трипл-дабл

«Сан-Антонио» на выезде победил «Милуоки» в матче регулярного чемпионата НБА — 127:95.

Разыгрывающий гостей Стефон Касл оформил трипл-дабл — 22 очка, 10 подборов и 10 передач. Центровой «Сперс» Виктор Вембаньяма набрал 23 очка и сделал 15 подборов.

«Сан-Антонио» (56 побед — 18 поражений) одержал восьмую победу подряд и занимает второе место в Западной конференции НБА. «Милуоки» (29-44) потерпел третье поражение кряду и идет 11-м на «Востоке».

НБА

Регулярный чемпионат

«Милуоки» — «Сан-Антонио» — 95:127 (24:37, 21:30, 34:35, 16:25)

М: Трент (18 очков), Тернер (15), Дьенг (12), Роллинс (12)

СА: Вембаньяма (23 очка+15 подборов), Касл (22 очка+10 подборов+10 передач), Васселл (16), Джонсон (16)

29 марта. Милуоки. «Fiserv Forum».

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