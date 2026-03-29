«Сан-Антонио» разгромил «Милуоки» и одержал восьмую победу подряд, Касл оформил трипл-дабл
«Сан-Антонио» на выезде победил «Милуоки» в матче регулярного чемпионата НБА — 127:95.
Разыгрывающий гостей Стефон Касл оформил трипл-дабл — 22 очка, 10 подборов и 10 передач. Центровой «Сперс» Виктор Вембаньяма набрал 23 очка и сделал 15 подборов.
«Сан-Антонио» (56 побед — 18 поражений) одержал восьмую победу подряд и занимает второе место в Западной конференции НБА. «Милуоки» (29-44) потерпел третье поражение кряду и идет 11-м на «Востоке».
НБА
Регулярный чемпионат
«Милуоки» — «Сан-Антонио» — 95:127 (24:37, 21:30, 34:35, 16:25)
М: Трент (18 очков), Тернер (15), Дьенг (12), Роллинс (12)
СА: Вембаньяма (23 очка+15 подборов), Касл (22 очка+10 подборов+10 передач), Васселл (16), Джонсон (16)
29 марта. Милуоки. «Fiserv Forum».
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