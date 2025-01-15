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«Милуоки» переиграл «Сакраменто», Адетокунбо оформил трипл-дабл

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Милуоки» выиграл у «Сакраменто» в матче регулярного чемпионата НБА — 130:115.

НБА

Регулярный чемпионат

«Милуоки» — «Сакраменто» — 130:115 (47:26, 28:28, 27:28, 28:33)

М: Я. Адетокунбо (33 + 11 подборов + 13 передач), Лиллард (24), Б. Лопес (21).

С: Дерозан (28), Фокс (20 + 11 подборов), Эллис (18), Сабонис (16 + 10 подборов).

«Чикаго» — «Нью-Орлеан» — 113:119 (33:29, 26:24, 27:33, 27:33)

Ч: Лавин (25), Уайт (22), Вучевич (22 + 15 подборов).

Н: Мерфи (32), Уильямсон (21), Мюррэй (15).

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