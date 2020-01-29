«Милуоки» (41-6) в домашнем матче регулярного чемпионата НБА разгромил «Вашингтон» (15-31) — 151:131. Самым результативным игроком встречи стал форвард «оленей» Крис Миддлтон, оформивший дабл-дабл из 51 очка и 10 подборов. Яннис Адетокунбо не принимал участия во встрече.

В другом матче «Финикс» (20-27) на выезде разгромил «Даллас» (29-18) — 133:104. 32 очка набрал защитник гостей Девин Букер.

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«Милуоки» — «Вашингтон» — 151:131 (42:28, 46:35, 29:41, 34:27)

М: Миддлтон (51+10 подборов)

В: Бил (47)

29 января.

«Даллас» — «Финикс» — 104:133 (19:32, 36:28, 22:48, 27:25)

Д: Дончич (21)

Ф: Букер (32), Эйтон (31)

29 января.