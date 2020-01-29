«Милуоки» разгромил «Вашингтон», «Финикс» — «Даллас»
06:59
«Милуоки» (41-6) в домашнем матче регулярного чемпионата НБА разгромил «Вашингтон» (15-31) — 151:131. Самым результативным игроком встречи стал форвард «оленей» Крис Миддлтон, оформивший дабл-дабл из 51 очка и 10 подборов. Яннис Адетокунбо не принимал участия во встрече.
В другом матче «Финикс» (20-27) на выезде разгромил «Даллас» (29-18) — 133:104. 32 очка набрал защитник гостей Девин Букер.
Баскетбол
НБА
Регулярный сезон
«Милуоки» — «Вашингтон» — 151:131 (42:28, 46:35, 29:41, 34:27)
М: Миддлтон (51+10 подборов)
В: Бил (47)
29 января.
«Даллас» — «Финикс» — 104:133 (19:32, 36:28, 22:48, 27:25)
Д: Дончич (21)
Ф: Букер (32), Эйтон (31)
29 января.