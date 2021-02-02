«Милуоки» разгромил «Портленд», несмотря на 30 очков Литтла

«Милуоки» в матче регулярного сезона НБА оказался сильнее «Портленда» (134:106), а «Кливленд» одержал минимальную победу над «Миннесотой» (100:98).

30 очков в составе «Портленда» набрал Нассим Литтл, у «оленей» самым результативным игроком встречи стал Дрю Холлидэй, у которого 22 очка.

Самый большой вклад в победу «Кавальерс» в игре с «Миннесотой» внес Коллин Секстон, набравший 26 очков.

На данный момент «Милуоки» на втором месте в Восточной конференции, «Кливленд» — восьмой, а на «Западе» «Портленд» девятый, а «Миннесота» — последняя.

НБА. Регулярный сезон

«Милуоки» — «Портленд» — 134:106 (46:36, 33:20, 34:21, 21:29)

«Кливленд» — «Миннесота» — 100:98 (29:29, 23:15, 24:23, 24:31)

2 февраля.