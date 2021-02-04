«Милуоки» разгромил «Индиану», «Филадельфия» победила «Шарлотт»
06:05
4 февраля в регулярном сезоне НБА были сыграны очередные матчи.
В первой игре дня «Милуоки» забросил 130 очков в корзину «Индианы», пропустив всего 110. Больше всех приложил руку к успеху «оленей» форвард Яннис Адетокумбо, в активе которого 21 очко.
Также победы добилась «Филадельфия», обыгравшая на выезде «Шарлотт» (118:111). 34 очка в итоговый успех «76-х» внес форвард Джоэль Эмбид.
«Филадельфия» и «Милуоки» продолжают лидировать на «Востоке», «Индиана» находится на пятом месте, «Шарлотт» — на восьмом.
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