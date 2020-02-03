«Милуоки» разгромил «Финикс», «Хьюстон» победил «Нью-Орлеан»

«Милуоки» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА разгромил «Финикс» — 129:108. Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Девин Букер, набравший 32 очка.

В параллельной встрече «Хьюстон» дома победил «Нью-Орлеан» — 117:109. Дабл-дабл из 40 очков и 10 подборов оформил защитник хозяев Джеймс Харден.

В еще одном матче «Детройт» в овертайме победил «Денвер» — 128:123.

Баскетбол

НБА

Регулярный сезон

«Милуоки» — «Финикс» — 129:108 (30:26, 37:26, 30:28, 32:28)

М: Абетокунбо (30+19 подборов)

Ф: Букер (32)

2 февраля.

«Хьюстон» — «Нью-Орлеан» — 117:109 (30:28, 35:32, 27:33, 25:16)

Х: Харден (40+10 подборов)

Н: Ингрэм (28+12 подборов)

2 февраля.

«Детройт» — «Денвер» — 128:123 ОТ (30:44, 38:21, 22:24, 21:22, 17:12)

Дет: Драммонд (21+17 подборов)

Ден: Йокич (39+10 подборов+11 передач)

2 февраля.