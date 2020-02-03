«Милуоки» разгромил «Финикс», «Хьюстон» победил «Нью-Орлеан»
«Милуоки» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА разгромил «Финикс» — 129:108. Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Девин Букер, набравший 32 очка.
В параллельной встрече «Хьюстон» дома победил «Нью-Орлеан» — 117:109. Дабл-дабл из 40 очков и 10 подборов оформил защитник хозяев Джеймс Харден.
В еще одном матче «Детройт» в овертайме победил «Денвер» — 128:123.
Баскетбол
НБА
Регулярный сезон
«Милуоки» — «Финикс» — 129:108 (30:26, 37:26, 30:28, 32:28)
М: Абетокунбо (30+19 подборов)
Ф: Букер (32)
2 февраля.
«Хьюстон» — «Нью-Орлеан» — 117:109 (30:28, 35:32, 27:33, 25:16)
Х: Харден (40+10 подборов)
Н: Ингрэм (28+12 подборов)
2 февраля.
«Детройт» — «Денвер» — 128:123 ОТ (30:44, 38:21, 22:24, 21:22, 17:12)
Дет: Драммонд (21+17 подборов)
Ден: Йокич (39+10 подборов+11 передач)
2 февраля.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/2019-2020/