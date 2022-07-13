«Милуоки» продлил контракт с защитником Коннотоном на 3 года

«Милуоки» продлил контракт с защитником Пэтом Коннотоном, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

По информации источника, клуб подписал соглашение с 29-летним американцем на 3 года. По контракту баскетболист заработает 28,5 миллиона долларов.

Также в договоре прописана опция продления на один год, которой может воспользоваться игрок. Если он активирует эту опцию, то получит еще 5,5 миллиона долларов за еще один сезон в составе «Бакс».

Коннотон выступает за «Милуоки» с 2018 года, вместе с командой он становился чемпионом НБА в 2021 году.