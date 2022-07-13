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Сегодня, 08:26

«Милуоки» продлил контракт с защитником Коннотоном на 3 года

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Милуоки» продлил контракт с защитником Пэтом Коннотоном, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

По информации источника, клуб подписал соглашение с 29-летним американцем на 3 года. По контракту баскетболист заработает 28,5 миллиона долларов.

Также в договоре прописана опция продления на один год, которой может воспользоваться игрок. Если он активирует эту опцию, то получит еще 5,5 миллиона долларов за еще один сезон в составе «Бакс».

Коннотон выступает за «Милуоки» с 2018 года, вместе с командой он становился чемпионом НБА в 2021 году.

Источник: https://twitter.com/wojespn/status/1547068870803931136
БК Милуоки Бакс
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