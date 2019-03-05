"Милуоки" продлил контракт с Бледсоу

"Милуоки" на своем официальном сайте сообщил о продлении контракта с разыгрывающим Эриком Бледсоу. Как и предполагалось, сумма контракта составила 70 миллионов долларов, договор рассчитан на четыре года.

– Он стал одной из ключевых фигур в нашем успехе, мы гордимся тем, что он привержен долгосрочному сотрудничеству с нами, – сказал генеральный менеджер клуба Джон Хорст.

Бледсоу присоединился к "Милуоки" в ноябре 2017 года, он набирает в среднем за игру в составе команды 17 очков, делает 4,3 подбора и 5,3 передачи.