«Милуоки» подписал контракт с защитником Коффи

«Милуоки» объявил о подписании контракта с защитником Амиром Коффи.

28-летний американец в НБА играл только за «Клипперс». В сезоне-2024/25 он достиг рекордных показателей в карьере по количеству набранных очков (9,7), минут (24,3) и сыгранных матчей (72). Также на его счету 2,2 подбора в среднем за игру и 1,1 передачи.

По данным инсайдера Шэмса Чарании, «Милуоки» договорился об однолетнем контракте с Коффи, который стал свободным агентом летом 2025 года.