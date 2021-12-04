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«Милуоки» подписал контракт с Уэсли Мэттьюзом

09:24
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«Милуоки» объявил о подписании контракта с защитником Уэсли Мэттьюзом.

Ради подписания соглашения с 35-летним американцем «Бакс» отчислили форварда Георгиоса Калаицакиса.

Мэттьюз уже выступал за «Милуоки» в сезоне-2019/20. В прошлом сезоне баскетболист играл за «Лейкерс», набирая в среднем 4,8 очка, 1,6 подбора и 0,9 ассиста за матч.

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Иван Торопцев все материалы автора
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