«Милуоки» подписал контракт с Уэсли Мэттьюзом
«Милуоки» объявил о подписании контракта с защитником Уэсли Мэттьюзом.
Ради подписания соглашения с 35-летним американцем «Бакс» отчислили форварда Георгиоса Калаицакиса.
«Wesley is a proven veteran whose shooting, defense, and experience will help us. He is familiar with Coach Bud's system and our team. We're excited to have him back with us.» — GM Jon Horsthttps://t.co/6aZzAiJalQ— Milwaukee Bucks (@Bucks) December 3, 2021
Мэттьюз уже выступал за «Милуоки» в сезоне-2019/20. В прошлом сезоне баскетболист играл за «Лейкерс», набирая в среднем 4,8 очка, 1,6 подбора и 0,9 ассиста за матч.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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