«Милуоки» победил «Индиану», «Бруклин» обыграл «Чикаго»

«Индиана» (7-6) в домашнем матче регулярного чемпионата НБА проиграла «Милуоки» (9-3) — 83:102. Самым результативным игроком встречи стал форвард «оленей» Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 26 очков и 13 подборов.

В параллельной встрече «Бруклин» (5-7) обыграл «Чикаго» (4-9) — 117:111. Защитник «быков» Зак Лавин набрал 36 очков. Кайри Ирвинг участия в матче не принимал.

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