Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

«Милуоки» победил «Индиану», «Бруклин» обыграл «Чикаго»

05:16
Теги:

«Индиана» (7-6) в домашнем матче регулярного чемпионата НБА проиграла «Милуоки» (9-3) — 83:102. Самым результативным игроком встречи стал форвард «оленей» Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 26 очков и 13 подборов.

В параллельной встрече «Бруклин» (5-7) обыграл «Чикаго» (4-9) — 117:111. Защитник «быков» Зак Лавин набрал 36 очков. Кайри Ирвинг участия в матче не принимал.

НБА: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирные таблицы конференций, обзоры матчей

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир