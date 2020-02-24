«Милуоки» первым гарантировал себе участие в плей-офф

«Милуоки» стал первым клубом, который гарантировал себе участие в плей-офф текущего сезона НБА. Это случилось после того, как «Вашингтона» в гостевом матче уступил «Чикаго» (117:126).

«Милуоки» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, одержав 48 побед при восьми поражениях. От идущего девятым «Вашингтона» клуб из штата Висконсин отделяют 28 побед, «Вашингтону» осталось провести 27 матчей в регулярном чемпионате. Таким образом, «Милуоки» не опустится ниже восьмой строчки.