«Милуоки» выиграл у «Орландо», Адетокунбо оформил дабл-дабл

«Милуоки» победил «Орландо» в матче регулярного чемпионата НБА — 122:93. Форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо оформил дабл-дабл — 26 очков и 11 подборов.

В других матчах «Чикаго» дома проиграл «Атланте» (94:110), «Сан-Антонио» потерпел поражение от «Мемфиса» (115:19), а «Нью-Орлеан» выиграл у «Далласа» (119:116).

НБА

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Атланта» — 94:110 (25:27, 22:34, 31:25, 16:24)

Ч: Уайт (16), Лавин (15), Вучевич (14 + 16 подборов).

А: Уоллес (27), Плауден (19), Дэниэлс (18), Оконгву (14 + 13 подборов).

«Милуоки» — «Орландо» — 122:93 (34:16, 28:25, 30:27, 30:25)

М: Лиллард (30), Я. Адетокунбо (26 + 11 подборов), Портис (14), Миддлтон (14).

О: Банкеро (22), Куин (13), Картер (12 + 10 подборов), Энтони (11).

«Сан-Антонио» — «Мемфис» — 115:129 (30:28, 33:23, 25:43, 27:35)

С: Касл (26), Васселл (21), Джонсон (17), Вембаньяма (13 + 12 подборов).

М: Морант (21 + 12 передач), Бэйн (21), Альдама (20 + 10 подборов), Джарен Джексон (19).

«Нью-Орлеан» — «Даллас» — 119:116 (33:27, 30:34, 24:30, 32:25)

Н: Мюррэй (30), Мерфи (24 + 10 подборов), Грин (13), Мисси (12), Хоукинс (12).

Д: Гэффорд (27 + 12 подборов), Харди (21), Динуидди (20), Вашингтон (14 + 14 подборов), Граймс (14).