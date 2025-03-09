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9 марта 2025, 07:28

«Милуоки» уступил «Орландо», Адетокунбо оформил дабл-дабл

Сергей Разин
корреспондент

«Милуоки» в матче регулярного чемпионата НБА дома уступил «Орландо» со счетом 109:111.

Самым результативным на паркете стал форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо, набравший 37 очков и сделавший 11 подборов. У «Мэджик» форвард Паоло Банкеро набрал 29 очков.

«Милуоки» с 36 победами в 62 матчах занимает четвертое место в Восточной конференции, «Орландо» с 30 победами в 65 играх — на восьмой строчке.

НБА

Регулярный чемпионат

«Милуоки» — «Орландо» — 109:111 (20:34, 27:26, 29:30, 33:21)
9 марта. Милуоки. «Fiserv Forum»

«Майами» — «Чикаго» — 109:114 (36:24, 19:24, 34:30, 20:36)
9 марта. Майами. «FTX Arena»

«Атланта» — «Индиана» — 120:118 (39:19, 30:33, 26:36, 25:30)
9 марта. Атланта. «State Farm Arena»

«Хьюстон» — «Нью-Орлеан» — 146:117 (39:28, 35:30, 35:25, 37:34)
9 марта. Хьюстон. «Toyota Center»

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НБА
БК Милуоки Бакс
БК Орландо Мэджик
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