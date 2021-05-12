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Дабл-дабл Адетокунбо помог «Милуоки» обыграть «Орландо»

06:23
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«Милуоки» переиграл «Орландо» в матче регулярного чемпионата НБА (114:102). «Мэджик» потерпели четвертое поражение кряду.

Форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо оформил дабл-дабл — 27 очков и 12 подборов.

НБА

Регулярный чемпионат

«Милуоки» — «Орландо» — 114:102 (29:22, 30:26, 20:23, 35:31)

М: Я. Адетокунбо (27 + 12 подборов), Дивинченцо (19), Б. Лопес (17).

О: Энтони (18), Вагнер (17 + 13 подборов), Харрис (14).

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