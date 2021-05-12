Дабл-дабл Адетокунбо помог «Милуоки» обыграть «Орландо»
«Милуоки» переиграл «Орландо» в матче регулярного чемпионата НБА (114:102). «Мэджик» потерпели четвертое поражение кряду.
Форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо оформил дабл-дабл — 27 очков и 12 подборов.
НБА
Регулярный чемпионат
«Милуоки» — «Орландо» — 114:102 (29:22, 30:26, 20:23, 35:31)
М: Я. Адетокунбо (27 + 12 подборов), Дивинченцо (19), Б. Лопес (17).
О: Энтони (18), Вагнер (17 + 13 подборов), Харрис (14).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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