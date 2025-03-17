Баскетбол
17 марта, 08:51

«Оклахома» обыграла «Милуоки», «Миннесота» победила «Юту»

Руслан Минаев

«Оклахома» на выезде победила «Милуоки» в матче регулярного чемпионата НБА — 121:105.

У гостей самым результативным игроком стал Шэй Гилджес-Александер — 31 очко. У хозяев трипл-дабл оформил Яннис Адетокунбо — 21 очко, 12 подборов и 10 передач.

«Тандер» продолжает лидировать в таблице Западной конференции — 56 побед в 68 матчах. «Бакс» — на 4-й строчке «Востока».

«Миннесота» дома обыграла «Юту» — 128:102. У хозяев 41 очко набрал Энтони Эдвардс.

НБА. Регулярный чемпионат

«Милуоки» — «Оклахома» — 105:121 (26:24, 15:29, 33:39, 31:29)

17 марта. Милуоки. «Fiserv Forum».

«Миннесота» — «Юта» — 128:102 (34:20, 28:31, 37:25, 29:26)

17 марта. Миннеаполис. «Target Center».

«Бруклин» — «Атланта» — 122:114 (33:27, 23:35, 35:30, 31:22)

17 марта. Нью-Джерси. «Barclays Center».

«Портленд» — «Торонто» — 105:102 (19:27, 33:25, 25:30, 28:20)

17 марта. Портленд. «Moda Center».

