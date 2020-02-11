«Милуоки» одержал пятую победу подряд, «Торонто» — 15-ю
06:35
«Милуоки» (46-7) в домашнем матче регулярного чемпионата НБА победил «Сакраменто» (21-32) — 123:111. У «оленей» пять выигрышей кряду.
«Торонто» (40-14) дома обыграл «Миннесоту» (16-36) — 137:126. Канадская команда одержала 15-ю победу подряд.
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Регулярный сезон
«Милуоки» — «Сакраменто» — 123:111 (38:24, 19:34, 31:32, 35:21)
М: Миддлтон (28+11 подборов), Бледсоу (28)
С: Барнс (23)
11 февраля.
«Торонто» — «Миннесота» — 137:126 (40:36, 34:39, 32:19, 31:32)
Т: Сиакам (34), Лоури (27+11 передач), Ануоби (25+12 подборов)
М: Таунс (23+10 подборов)
11 февраля.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/2019-2020/