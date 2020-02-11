«Милуоки» (46-7) в домашнем матче регулярного чемпионата НБА победил «Сакраменто» (21-32) — 123:111. У «оленей» пять выигрышей кряду.

«Торонто» (40-14) дома обыграл «Миннесоту» (16-36) — 137:126. Канадская команда одержала 15-ю победу подряд.

Баскетбол

НБА

Регулярный сезон

«Милуоки» — «Сакраменто» — 123:111 (38:24, 19:34, 31:32, 35:21)

М: Миддлтон (28+11 подборов), Бледсоу (28)

С: Барнс (23)

11 февраля.

«Торонто» — «Миннесота» — 137:126 (40:36, 34:39, 32:19, 31:32)

Т: Сиакам (34), Лоури (27+11 передач), Ануоби (25+12 подборов)

М: Таунс (23+10 подборов)

11 февраля.