«Милуоки» одержал девять подряд побед на старте сезона и установил рекорд клуба

«Милуоки» установил рекорд клуба, одержав девять побед подряд на старте сезона, сообщает ESPN.

Команда 6 ноября обыграла на своей площадке «Оклахому» (108:94) и выиграла девятый матч подряд. Это рекордная победная серия на старте сезона в истории «Бакс».

Также «Милуоки» является первой командой в НБА с 2015 года, выигравшей первые девять игр.

«Бакс» занимают первое место в турнирной таблице Восточной конференции.