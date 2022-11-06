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Сегодня, 09:31

«Милуоки» одержал девять подряд побед на старте сезона и установил рекорд клуба

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Милуоки» установил рекорд клуба, одержав девять побед подряд на старте сезона, сообщает ESPN.

Команда 6 ноября обыграла на своей площадке «Оклахому» (108:94) и выиграла девятый матч подряд. Это рекордная победная серия на старте сезона в истории «Бакс».

Также «Милуоки» является первой командой в НБА с 2015 года, выигравшей первые девять игр.

«Бакс» занимают первое место в турнирной таблице Восточной конференции.

Источник: https://www.espn.com/nba/recap/_/gameId/401468291
БК Милуоки Бакс
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