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«Милуоки» одержал 17-ю победу кряду

06:42
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«Мемфис» на своем паркете проиграл «Милуоки» в матче регулярного чемпионата НБА (114:127). Для «Бакс» это 17-я подряд победа.

В другой встрече «Шарлотт» на выезде обыграл «Чикаго» (83:73). «Хорнетс» одержали третью победу кряду.

НБА

Регулярный чемпионат

«Мемфис» — «Милуоки» — 114:127 (29:35, 33:29, 33:26, 19:37)

Мем: Джексон (43), Брукс (19), Краудер (15 + 11 подборов).

Мил: Адетокунбо (37 + 11 подборов), Миддлтон (26), Бледсоу (12).

«Чикаго» — «Шарлотт» — 73:83 (15:24, 25:20, 10:15, 23:24)

Ч: Арчидиаконо (12), Лавин (12), Янг (10), Маркканен (10).

Ш: Грэм (16), Вашингтон (13 + 10 подборов), Бриджес (13).

НБА: расписание и результаты матчей, новости, статистика игроков

Дополнительная информация

http://sport-express.ru/basketball/L/men/nba/

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