«Милуоки» одержал 17-ю победу кряду
06:42
«Мемфис» на своем паркете проиграл «Милуоки» в матче регулярного чемпионата НБА (114:127). Для «Бакс» это 17-я подряд победа.
В другой встрече «Шарлотт» на выезде обыграл «Чикаго» (83:73). «Хорнетс» одержали третью победу кряду.
НБА
Регулярный чемпионат
«Мемфис» — «Милуоки» — 114:127 (29:35, 33:29, 33:26, 19:37)
Мем: Джексон (43), Брукс (19), Краудер (15 + 11 подборов).
Мил: Адетокунбо (37 + 11 подборов), Миддлтон (26), Бледсоу (12).
«Чикаго» — «Шарлотт» — 73:83 (15:24, 25:20, 10:15, 23:24)
Ч: Арчидиаконо (12), Лавин (12), Янг (10), Маркканен (10).
Ш: Грэм (16), Вашингтон (13 + 10 подборов), Бриджес (13).
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