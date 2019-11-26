«Милуоки» обыграл «Юту», Адетокунбо набрал 50 очков

«Милуоки» (14-3) в домашнем матче регулярного чемпионата НБА победил «Юту» (11-6) — 122:118. Самым результативным игроком встречи стал форвард «оленей» Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 50 очков и 14 подборов.

В другом матче «Чикаго» (6-12) дома крупно уступил «Портленду» (6-12) — 94:117. Самым результативным игроком встречи форвард гостей Кармело Энтони, набравший 25 очков.

В параллельной встрече «Миннесота» (9-8) также на выезде обыграла «Атланту» (4-13) — 113:125. 37 очков в составе «Хокс» набрал защитник Трэй Янг.

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«Атланта» — «Миннесота» — 113:125 (30:38, 34:16, 26:39, 23:32)

26 ноября.

«Милуоки» — «Юта» — 122:118 (23:25, 25:32, 42:26, 32:35)

26 ноября.

«Чикаго» — «Портленд» — 94:117 (28:27, 26:35, 18:30, 22:25)

26 ноября.

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