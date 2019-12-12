«Милуоки» обыграл «Нью-Орлеан» и одержал 16-ю победу подряд

«Милуоки» в домашнем матче регулярного сезона НБА взял верх над «Нью-Орлеаном» (127:112) и одержал 16-ю победу подряд. Определяющей стала стартовая четверть, которую хозяева выиграли с преимуществом в 15 очков. Самым результативным игроком встречи стал защитник «пеликанов» Джей Джей Редик, на его счету 31 балл.

Баскетбол

НБА

Регулярный сезон

«Милуоки» — «Нью-Орлеан» — 127:112 (35:20, 34:26, 36:40, 22:26)

М: Бледсо (29)

Н Редик (31), Ингрэм (25+10 подборов)

12 декабря.

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