«Милуоки» обыграл «Нью-Орлеан» и одержал 16-ю победу подряд
08:06
«Милуоки» в домашнем матче регулярного сезона НБА взял верх над «Нью-Орлеаном» (127:112) и одержал 16-ю победу подряд. Определяющей стала стартовая четверть, которую хозяева выиграли с преимуществом в 15 очков. Самым результативным игроком встречи стал защитник «пеликанов» Джей Джей Редик, на его счету 31 балл.
Баскетбол
НБА
Регулярный сезон
«Милуоки» — «Нью-Орлеан» — 127:112 (35:20, 34:26, 36:40, 22:26)
М: Бледсо (29)
Н Редик (31), Ингрэм (25+10 подборов)
12 декабря.
НБА: расписание и результаты матчей, новости, статистика игроков
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https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/2019-2020/
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