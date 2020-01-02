«Милуоки» обыграл «Миннесоту», Адетокунбо оформил дабл-дабл

«Милуоки» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА победил «Миннесоту» — 106:104. Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 32 очков и 17 подборов. Центровой гостей Карл-Энтони Таунс не играл из-за травмы.

«Милуоки» (31-5) одержал четвертую победу подряд и продолжает возглавлять турнирную таблицу лиги. «Миннесота» (12-21) — 12-я на «Западе».

НБА

Регулярный чемпионат

«Милуоки» — «Миннесота» — 117:93 (25:27, 26:21, 32:29, 34:16)

Мил.: Адетокунбо (32+17 подборов)

Мин.: Наппьер (22)