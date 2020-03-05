«Милуоки» обыграл «Индиану» благодаря дабл-даблу Адетокунбо

«Милуоки» обыграл «Индиану» в матче регулярного чемпионата НБА (119:100). «Бакс» прервали четырехматчевую победную серию «Пэйсерс».

В других встречах «Детройт» дома уступил «Оклахоме» (107:114), а «Бостон» на выезде выиграл у «Кливленда» (112:106).

НБА

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Оклахома» — 107:114 (32:38, 32:31, 18:25, 25:20)

Д: Вуд (29), Найт (18), Макрэй (15).

О: Гилджес-Александер (27), Шредер (23), Галлинари (19).

«Кливленд» — «Бостон» — 106:112 (27:28, 25:30, 25:23, 29:31)

К: Секстон (41), лав (26 + 14 подборов), Нэнс (19 + 15 подборов).

Б: Тейтум (32), Оджелей (22), Смарт (18).

«Милуоки» — «Индиана» — 119:100 (36:23, 22:33, 31:23, 30:23)

М: Адетокунбо (29 + 12 подборов), Миддлтон (20), Дивинченцо (19).

И: Уоррен (18), Макдермотт (16), Сабонис (15 + 10 подборов).