"Милуоки" обыграл "Детройт" и повел в серии 3-0

"Милуоки" обыграл "Детройт" в четвертом матче первого раунда плей-офф НБА - 119:103. Самым результативным игроком встречи стал форвард "Пистонз" Блэйк Гриффин, который набрал 27 очков.

"Милуоки" укрепил преимущество в серии - 3-0. Следующий матч пройдет на площадке "Детройта".

НБА

Плей-офф

1/8 финала

Третий матч

"Детройт" - "Милуоки" - 103:119 (24:32, 30:35, 24:33, 25:19)

Д: Гриффин (27), Джексон (15), Драммонд (12+12 подборов).

М: Миддлтон (20), Миддлтон (19), Блэдсоу (19).

Счет в серии: 0-3.