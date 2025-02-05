«Милуоки» обменял Миддлтона в «Вашингтон» на Кузму

«Милуоки» и «Вашингтон» совершили обмен игроками, сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

«Бакс» получили форварда Кайла Кузму, а также Патрика Болдуина-младшего и драфт-пик второго раунда. «Вашингтон» в результате обмена приобрел форварда Криса Миддлтона, разыгрывающего защитника Эй Джея Джонсона и право выбора в «Уизардс».

Миддлтон выступал за «Милуоки» с 2013 года. Вместе с командой 33-летний игрок становился чемпионом НБА в сезоне-2020/21.

29-летний Кузма проводил в «Вашингтоне» четвертый сезон. До этого он играл за «Лейкерс».