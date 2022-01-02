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Трипл-дабл Адетокунбо принес «Милуоки» победу над «Нью-Орлеаном»

06:19
2 января. «Милуоки» — «Нью-Орлеан» — 136:113. Яннис Адетокунбо. Фото Twitter
2 января. «Милуоки» — «Нью-Орлеан» — 136:113. Яннис Адетокунбо. Фото Twitter
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«Милуоки» переиграл «Нью-Орлеан» в матче регулярного чемпионата НБА — 136:113. Трипл-дабл в составе победителей оформил Яннис Адетокунбо — 35 очков, 16 подборов и 10 передач.

В других встречах «Детройт» вырвал победу у «Сан-Антонио» (117:116 ОТ), «Вашингтон» проиграл «Чикаго» (119:12), «Клипперс» обыграли «Бруклин» (120:116).

НБА

Регулярный чемпионат

«Милуоки» — «Нью-Орлеан» — 136:113 (27:24, 37:32, 32:26, 40:31)

М: Я. Адетокунбо (35 + 16 подборов + 10 передач), Холидэй (21), Аллен (16).

Н: Харт (14 + 11 подборов), Грэм (14), Темпл (14), Джонс (14).

«Детройт» — «Сан-Антонио» — 117:116 OT (20:29, 32:30, 33:22, 20:24, 12:11)

Д: Диалло (34 + 14 подборов), Бей (21 + 17 подборов), Гарза (20 + 14 подборов).

С: Форбс (27), Васселл (19), Уайт (18 + 14 передач).

"Вашингтон" - «Чикаго» — 119:120 (32:25, 32:27, 24:34, 31:34)

В: Кузма (29 + 12 подборов), Бил (27 + 17 передач), Гэффорд (19).

Ч: Лавин (35), Дерозан (28), Вучевич (22 + 12 подборов).

«Бруклин» — «Клипперс» — 116:120 (30:29, 23:20, 34:31, 29:40)

Б: Харден (34 + 12 подборов + 13 передач), Дюрант (28), Миллс (17).

К: Бледсоу (27), Джексон (19), Мэнн (19).

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Евгений Козинов все материалы автора
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