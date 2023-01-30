50 очков и дабл-дабл Адетокунбо помогли «Милуоки» обыграть «Нью-Орлеан»

«Милуоки» разгромил «Нью-Орлеан» дома в матче регулярного чемпионата НБА — 135:110.

Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Яннис Адетокунбо, набравший 50 очков. Также грек оформил дабл-дабл, у него 13 подборов.

«Милуоки» одержал четвертую победу подряд, «Нью-Орлеан» потерпел восьмое поражение кряду.

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«Милуоки» — «Нью-Орлеан» — 135:110 (37:19, 25:25, 44:44, 29:22)

М: Адетокунбо (50 + 13 подборов), Холидей (17), Лопес (15)

Н: Альварадо (18), Валанчюнас, Мерфи (оба — 16)

30 января. Милуоки. Fiserv Forum.