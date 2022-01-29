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Сегодня, 08:51

Дабл-дабл Адетокунбо принес «Милуоки» победу над «Никс»

Сергей Разин
корреспондент

«Милуоки» в матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Никс» со счетом 123:108.

Самым результативным на паркете стал форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо, который набрал 38 очков и сделал 13 подборов.

После этого матча «Милуоки» с 31 победой занимает четвертое место в Восточной конференции, «Никс» с 23 победами — на 12-й строчке.

НБА

Регулярный сезон

«Милуоки» — «Нью-Йорк Никс» — 123:108 (39:30, 28:33, 26:25, 30:20)

29 января. Милуоки. «Fiserv Forum».

БК Милуоки Бакс
БК Нью-Йорк Никс
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