"Милуоки" нанес поражение "Чикаго", Адетокунбо оформил дабл-дабл

"Милуоки" в домашнем матче регулярного чемпионата НБА нанес поражение "Чикаго" – 108:97. Самым результативным игроком поединка стал форвард "Бакс" Яннис Адетокунбо, набравший 30 очков. Его команда прервала серию из трех поражений подряд. Подопечные Джейсона Кидда идут восьмыми в таблице Восточной конференции. "Чикаго" занимает шестое место.

НБА

Регулярный чемпионат

"Милуоки" – "Чикаго" – 108:97 (30:18, 34:27, 24:21, 20:31)

М: Адетокунбо (30 + 14 подборов), Дж. Паркер (28).

Ч: Дж. Батлер (21), Уэйд (20), Гибсон (19).