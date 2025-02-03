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Сегодня, 07:18

«Мемфис» на выезде победил «Милуоки»

Даниил Аршавский
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«Мемфис» в гостях переиграли «Милуоки» в матче регулярного чемпионата НБА — 132:119.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Гриззлис» Джарен Джексон, набравший 37 очков. Лучший у «Бакс» — форвард Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 30 очков и 11 подборов.

«Мемфис» одержал 32-ю победу и занимает 3-е место в Западной конференции, «Милуоки» потерпел 20-е поражение и идет 5-м на «Востоке».

НБА

Регулярный чемпионат

«Милуоки» — «Мемфис» — 119:132 (28:31, 30:25, 41:37, 20:39)

МИЛ: Адетокунбо (30 очков + 11 подборов), Миддлтон (20), Лиллард (15), Лопес (15), Грин (14), Принс (13).

МЕМ: Джексон (37), Альдама (23), Бэйн (22), Иди (14 очков + 11 подборов).

3 февраля. Милуоки. «Fiserv Forum».

Баскетбол
НБА
БК Мемфис Гриззлиз
БК Милуоки Бакс
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