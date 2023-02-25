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Сегодня, 06:01

«Милуоки» выиграл у «Майами», «Атланта» победила «Кливленд»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Милуоки» на своем паркете обыграл «Майами» в матче регулярного чемпионата НБА — 128:99.

НБА

Регулярный чемпионат

«Атланта» — «Кливленд» — 136:119 (32:23, 49:34, 27:26, 28:36)

А: Янг (34), Мюррэй (25), Бей (19), (13 + 11 подборов).

К: Гарлэнд (33), Митчелл (19), Аллен (14), Э. Мобли (13).

«Милуоки» — «Майами» — 128:99 (42:32, 31:24, 22:18, 33:25)

Мил: Холидэй (24), Портис (18 + 11 подборов), Б. Лопес (17).

Май: Батлер (23), Адебайо (18), Калеб Мартин (17).

БК Атланта Хокс
БК Кливленд Кавальерс
БК Майами Хит
БК Милуоки Бакс
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