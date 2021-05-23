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«Милуоки» в овертайме обыграл «Майами» в первом матче серии плей-офф НБА

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«Милуоки» переиграл «Майами» в первом матче серии 1/4-финала Восточной конференции НБА (109:107 ОТ). «Бакс» повели в противовстоянии со счетом 1-0.

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НБА

Плей-офф

1/8 финала

«Милуоки» — «Майами» — 109:107 ОТ (22:24, 31:26, 27:28, 19:21, 10:8)

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