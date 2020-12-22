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«Милуоки» лишен пика второго раунда драфта за несанкционированные переговоры с Богдановичем

09:18
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НБА применила санкции к «Милуоки» из-за досрочного ведения переговоров перед открытием рынка свободных агентов, сообщает в Twitter инсайдер Шэмс Чарания.

19 ноября, за два дня до снятия моратория на подписания контрактов, стало известно, что «Милуоки» договорились с «Сакраменто» об обмене 28-летнего серба Богдана Богдановича по схеме сайн-энд-трейд. Однако затем сделка была отменена из-за отказа Богдановича подписывать контракт на условиях команды из Висконсина.

В конце концов, Богданович стал ограниченно свободным агентом и присоединился к «Атланте», а лига начала расследование о досрочных переговорах с игроком в отношении «Милуоки».

В итоге их пик второго раунда на драфте-2022 был аннулирован.

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