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«Милуоки» дома проиграл «Кливленду», Адетокунбо оформил дабл-дабл

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Милуоки» на своем паркете потерпел поражение от «Кливленда» в матче регулярного чемпионата НБА — 113:114.

НБА

Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Сакраменто» — 131:128 ОТ (37:29, 29:34, 30:23, 24:34, 11:8)

Т: Барретт (31), Буше (24), Дик (22), Агбаджи (22), Пелтль (13).

С: Дерозан (33), Фокс (24), Монк (21), Сабонис (17 + 20 подборов + 10 передач), Мюррэй (16 + 10 подборов).

«Филадельфия» — «Мемфис» — 107:124 (28:24, 24:35, 23:33, 32:32)

Ф: Макси (23), Маккейн (19), Убре (14).

М: Джарен Джексон (27), Хафф (20), Морант (18 + 12 передач), Уэллс (15).

«Сан-Антонио» — «Миннесота» — 113:103 (32:32, 30:25, 33:25, 18:21)

С: К. Джонсон (25), Сохан (19 + 10 подборов), Вембаньяма (17), Пол (15 + 13 передач).

М: Эдвардс (21), Рэндл (21), Дивинченцо (14).

«Милуоки» — «Кливленд» — 113:114 (38:30, 24:31, 22:26, 29:27)

М: Лиллард (41), Я. Адетокунбо (34 + 16 подборов), Принс (16).

К: Митчелл (30), Меррилл (17), Аллен (15 + 12 подборов), Э. Мобли (14).

БК Кливленд Кавальерс
БК Милуоки Бакс
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