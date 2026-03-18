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18 марта, 05:42

«Милуоки» проиграл «Кливленду», Харден набрал 27 очков

Евгений Козинов
Корреспондент

«Милуоки» на своем паркете проиграл «Кливленду» в матче регулярного чемпионата НБА — 116:123. Игра прошла на арене «Фисерв Форум» в Милуоки.

Разыгрывающий защитник «Кавальерс» Джеймс Харден набрал 27 очков, форвард Эван Мобли оформил дабл-дабл — 27 очков и 15 подборов.

В других встречах «Нью-Йорк» переиграл «Индиану» (136:110), а «Миннесота» одержала победу над «Финиксом» (116:104).

НБА

Регулярный чемпионат

«Милуоки» — «Кливленд» — 116:123 (24:37, 34:20, 29:28, 29:38)

М: Портер (25 + 10 передач), Роллинз (19), Портис (19), Дженг (19).

К: Харден (27), Э. Мобли (27 + 15 подборов), Митчелл (19), Меррилл (17).

«Нью-Йорк» — «Индиана» — 136:110 (38:34, 34:30, 33:27, 31:19)

Н: Харт (33), Ануноби (26), Таунс (22 + 11 подборов), Альварадо (16 + 10 передач).

И: Уокер (16), Топпин (15), Несмит (14), Браун (13).

«Миннесота» — «Финикс» — 116:104 (36:39, 28:24, 28:23, 24:18)

М: Рэндл (32), Хайлэнд (22), Досунму (19), Макдэниэлс (16).

Ф: Букер (34), Игодаро (16 + 10 подборов), Гиллеспи (12 ).

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