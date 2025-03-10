«Милуоки» уступил «Кливленду», Адетокунбо набрал 30 очков

«Милуоки» в матче регулярного чемпионата НБА дома уступили «Кливленду» со счетом 100:112.

Самым результативным на паркете стал форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо, набравший 30 очков. У «Кавальерс» защитник Макс Струс набрал 17 очков.

«Милуоки» с 36 победами в 63 матчах занимает четвертое место в Восточной конференции, «Кливленд» с 54 победами в 64 играх — на первой строчке.

НБА

Регулярный чемпионат

«Милуоки» — «Кливленд» — 100:112 (32:34, 20:28, 25:22, 23:28)

10 марта. Милуоки. Fiserv Forum.

«Нью-Орлеан» — «Мемфис» — 104:107 (27:26, 37:31, 15:32, 25:18)

10 марта. Новый Орлеан. Smoothie King Center.