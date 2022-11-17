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«Милуоки» переиграл «Кливленд». Адетокунбо оформил дабл-дабл

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Милуоки» выиграл у «Кливленда» в матче регулярного чемпионата НБА — 113:98. Форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо оформил дабл-дабл.

В другой встрече «Нью-Орлеан» на своем паркете переиграл «Чикаго» — 124:110.

НБА

Регулярный чемпионат

«Нью-Орлеан» — «Чикаго» — 124:110 (32:28, 26:25, 37:25, 29:32)

Н: Макколлум (23), Валанчюнас (22), Мерфи (19 + 10 подборов).

Ч: Дерозан (28), Лавин (25), Вучевич (14 + 10 подборов).

«Милуоки» — «Кливленд» — 113:98 (34:37, 27:23, 34:18, 18:20)

М: Б. Лопес (29), Нвора (21), Я. Адетокунбо (16 + 12 подборов).

К: Гарлэнд (23), Митчелл (23), Мобли (20).

БК Кливленд Кавальерс
БК Милуоки Бакс
БК Нью-Орлеан Пеликанс
БК Чикаго Буллз
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