Трипл-дабл Адетокунбо принес «Милуоки» победу над «Индианой»

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«Милуоки» выиграл у «Индианы» в матче Кубка НБА — 129:117. Форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо оформил трипл-дабл — 37 очков, 10 подборов и 11 передач.

В других матчах «Чикаго» переиграл «Атланту» (136:122), «Хьюстон» разгромил «Портленд» (116:88), «Голден Стэйт» на выезде обыграл «Нью-Орлеан» (112:108).

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«Милуоки» — «Индиана» — 129:117 (34:22, 24:22, 35:35, 36:38)

М: Я. Адетокунбо (37 + 10 подборов + 11 передач), Лиллард (24 + 12 передач), Трент (18), Портис (17).

И: Сиакам (25), Матурин (20), Халибертон (18), Тернер (15), Макконнелл (12).

23 ноября. Милуоки. «Fiserv Forum».

«Чикаго» — «Атланта» — 136:122 (28:25, 30:26, 41:33, 37:38)

Ч: Лавин (26), Уайт (20), Досунму (20), Гидди (18), Вучевич (18 + 13 подборов).

А: Янг (25 + 13 передач), Джонсон (25 + 13 подборов), Капела (21 + 11 подборов), Богданович (16), Хантер (14).

23 ноября. Чикаго. «United Center».

«Хьюстон» — «Портленд» — 116:88 (31:20, 34:25, 31:28, 20:15)

Х: Брукс (28), Исон (22), Грин (17), Шенгюн (14), Томпсон (10 + 11 подборов).

П: Шарп (13), Авдия (13), Камара (11), Мюррэй (10).

23 ноября. Хьюстон. «Toyota Center».

«Нью-Орлеан» — «Голден Стэйт» — 108:112 (30:34, 33:28, 21:25, 24:25)

Н: Мерфи (24), Робинсон-Эрл (19 + 12 подборов), Ингрэм (18), Бостон (16), Грин (15).

Г: Уиггинс (30), Карри (19), Хилд (12), Подземски (11), Др. Грин (11).

23 ноября. Новый Орлеан. «Smoothie King Center».