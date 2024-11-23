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Сегодня, 06:45

Трипл-дабл Адетокунбо принес «Милуоки» победу над «Индианой»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Яннис Адетокунбо.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Милуоки» выиграл у «Индианы» в матче Кубка НБА — 129:117. Форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо оформил трипл-дабл — 37 очков, 10 подборов и 11 передач.

В других матчах «Чикаго» переиграл «Атланту» (136:122), «Хьюстон» разгромил «Портленд» (116:88), «Голден Стэйт» на выезде обыграл «Нью-Орлеан» (112:108).

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«Милуоки» — «Индиана» — 129:117 (34:22, 24:22, 35:35, 36:38)

М: Я. Адетокунбо (37 + 10 подборов + 11 передач), Лиллард (24 + 12 передач), Трент (18), Портис (17).

И: Сиакам (25), Матурин (20), Халибертон (18), Тернер (15), Макконнелл (12).

23 ноября. Милуоки. «Fiserv Forum».

«Чикаго» — «Атланта» — 136:122 (28:25, 30:26, 41:33, 37:38)

Ч: Лавин (26), Уайт (20), Досунму (20), Гидди (18), Вучевич (18 + 13 подборов).

А: Янг (25 + 13 передач), Джонсон (25 + 13 подборов), Капела (21 + 11 подборов), Богданович (16), Хантер (14).

23 ноября. Чикаго. «United Center».

«Хьюстон» — «Портленд» — 116:88 (31:20, 34:25, 31:28, 20:15)

Х: Брукс (28), Исон (22), Грин (17), Шенгюн (14), Томпсон (10 + 11 подборов).

П: Шарп (13), Авдия (13), Камара (11), Мюррэй (10).

23 ноября. Хьюстон. «Toyota Center».

«Нью-Орлеан» — «Голден Стэйт» — 108:112 (30:34, 33:28, 21:25, 24:25)

Н: Мерфи (24), Робинсон-Эрл (19 + 12 подборов), Ингрэм (18), Бостон (16), Грин (15).

Г: Уиггинс (30), Карри (19), Хилд (12), Подземски (11), Др. Грин (11).

23 ноября. Новый Орлеан. «Smoothie King Center».

Баскетбол
НБА
БК Атланта Хокс
БК Голден Стэйт Уорриорз
БК Индиана Пэйсерс
БК Милуоки Бакс
БК Нью-Орлеан Пеликанс
БК Портленд Трэйл Блэйзерс
БК Хьюстон Рокетс
БК Чикаго Буллз
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