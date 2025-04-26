«Милуоки» выиграл у «Индианы» в третьем матче, Адетокунбо оформил дабл-дабл

«Милуоки» переиграл «Индиану» в третьем матче первого раунда плей-офф НБА — 117:101. Счет в серии стал 1-2 в пользу «Пэйсерс».

Атакующий защитник «Бэкс» Гэри Трент набрал 37 очков. Форвард Яннис Адетокунбо оформил дабл-дабл — 37 очков и 12 подборов.

Четвертый матч в серии состоится в понедельник, 28 апреля. Начало игры — 4:30 по московскому времени.

НБА

Плей-офф

Первый раунд

Третий матч

«Милуоки» — «Индиана» — 117:101 (26:26, 21:31, 39:18, 31:26)

М: Трент (37), Я. Адетокунбо (37 + 12 подборов), Грин (12).

И: Сиакам (28), Несмит (18), Халибертон (14 + 10 передач).

Счет в серии: 1-2.