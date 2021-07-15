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«Милуоки» сравнял счет в финальной серии НБА с «Финиксом»

06:38
15 июля. «Милуоки» — «Финикс» — 109:103. Фото Twitter
15 июля. «Милуоки» — «Финикс» — 109:103. Фото Twitter
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«Милуоки» обыграл «Финикс» (109:103) в четвертом матче финальной серии НБА. «Бакс» сравняли счет в серии — 2-2.

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник «Санс» Девин Букер, набравший 42 очка.

Следующая игра в серии до четырех побед состоится 18 июля.

НБА

Плей-офф

Финал

Четвертый матч

«Милуоки» — «Финикс» — 109:103 (20:23, 32:29, 24:30, 33:21)

М: Миддлтон (40), Я. Адетокунбо (26 + 14 подборов), Б. Лопес (14).

Ф: Букер (42), Краудер (15), Пол (10), К. Джонсон (10).

Счет в серии: 2-2.

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Евгений Козинов все материалы автора

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