«Милуоки» сравнял счет в финальной серии НБА с «Финиксом»
«Милуоки» обыграл «Финикс» (109:103) в четвертом матче финальной серии НБА. «Бакс» сравняли счет в серии — 2-2.
Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник «Санс» Девин Букер, набравший 42 очка.
Следующая игра в серии до четырех побед состоится 18 июля.
НБА
Плей-офф
Финал
Четвертый матч
«Милуоки» — «Финикс» — 109:103 (20:23, 32:29, 24:30, 33:21)
М: Миддлтон (40), Я. Адетокунбо (26 + 14 подборов), Б. Лопес (14).
Ф: Букер (42), Краудер (15), Пол (10), К. Джонсон (10).
Счет в серии: 2-2.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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