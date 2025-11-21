Баскетбол
Сегодня, 06:57

«Филадельфия» обыграла «Милуоки», Макси набрал 54 очка

Евгений Козинов
Корреспондент
Тайриз Макси с мячом.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Филадельфия» в овертайме обыграла «Милуоки» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 123:114 ОТ.

Разыгрывающий защитник «Севенти Сиксерс» Тайриз Макси набрал 54 очка и стал самым результативным игроком встречи.

В других матчах «Мемфис» победил «Сакраменто» (137:96), «Сан-Антонио» выиграл у «Атланты» (135:126).

НБА

Регулярный чемпионат

«Мемфис» — «Сакраменто» — 137:96 (35:22, 40:25, 38:29, 24:20)

М: Альдама (29), Лэндейл (21), Кауард (19), Иди (16), Уэллс (13).

С: Лавин (26), Рейно (12), Мюррэй (11), Уэстбрук (11).

«Милуоки» — «Филадельфия» — 114:123 ОТ (20:33, 37:22, 24:22, 25:29, 8:17)

М: Роллинз (32 + 14 передач), Портис (19), Кузма (17), Тернер (14 + 10 подборов).

Ф: Макси (54), Джордж (21), Граймс (14), Эджкомб (12 + 10 подборов).

«Сан-Антонио» — «Атланта» — 135:126 (26:34, 48:26, 21:32, 40:34)

С: Фокс (26), К. Джонсон (25), Шэмпени (20), Барнс (16), Васселл (15).

А: Александер-Уокер (38), Джонсон (26 + 12 подборов), Порзингис (16), Оконгву (15).

«Орландо» обыграл «Клипперс»

Takayama

